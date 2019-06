Hilden : Jazzmusik im idyllischen Park-Grün

Hildener Jazztage: Bei „Jazz im Park“ spielen Woodhouse und das Jermaine Landsberger Trio im Park von Haus Horst.

Das atmosphärische i-Tüpfelchen liefert jedoch Sängerin Gaby Goldberg, der es mit ihrer besonderen Phrasierungskunst gelingt, trotz verhaltener Stimme im Open-Air-Areal eine intime Stimmung wie in einem Jazz-Club zu verbreiten. Klassiker des American Songbook wie „Don`t Get Around Much Anymore“, „Almost Like Being in Love“ oder George Gershwins Klassiker „They Can`t Take That Away From Me“ bescheren Band und Vokalistin regelmäßig begeisterten Applaus. Ohne eine Zugabe dürfen Woodhouse und Gaby Goldberg nicht von der Bühne.