Musik in Hilden Das Blue Note sucht neuen Pächter

„Blue Note“, ist ein Name, der verpflichtet. Jazz-Fans auf der ganzen Welt kennen das legendäre Label, nach dem sich der nicht minder legendäre Jazz-Club im New Yorker Village 1981 gründete. Das „Blue Note“ in Hilden ist nicht ganz so bekannt, aber zumindest für Jazz-Fans in der Region eine geschätzte Adresse, nicht zuletzt wegen der von dem renommierten Gitarristen Axel Fischbacher ins Leben gerufenen und von seiner Frau Claudia betreuten „Blue Monday“-Konzertreihe. Zweimal im Monat, jeweils montags, gibt es ein Nah-Erleben exzellenter Jazz-Formationen mit ausgewiesenen Könnern des Genres. Fischbacher hatte die Kellerbar 2006 anlässlich der Hildener Jazztage per Zufall entdeckt und war spontan über deren Potenzial begeistert. Anfang des Jahres 2023 hatte sich das Konzept verändert, denn nunmehr werden die Konzerte von einem musikalischen Organisationsteam, bestehend aus den Mitgliedern der Blue Monday Band, Axel Fischbacher, Mathias Bergmann, André Nendza und Peter Baumgärtner, verantwortet. Jeder Musiker sucht sich für „seine“ Konzerte jeweils passende Mitstreiter.