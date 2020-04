Hilden : Die Tücken des Home Office

Hilden Unternehmer wie Patrik Menne haben derzeit alle Hände voll zu tun.

Nicht nur haltbare Lebensmittel und Klo-Papier stehen derzeit hoch im Kurs: Auch der Bedarf an Notebooks und ähnlichen technischen Hilfsmitteln ist offenbar deutlich gestiegen. So berichtet es jedenfalls Patrik Menne. Der gelernte Fachinformatiker für Systemintegration gründete im Jahr 2014 gemeinsam mit Geschäftspartner Sven Budde das Unternehmen ITgration. Das hat mittlerweile zehn Mitarbeiter. „Cloud Services“ – die Bereitstellung einer überall über das Internet verfügbaren Infrastruktur – sowie Beratung und gegebenenfalls Beschaffung von Hardware gehören zu den Geschäftsfeldern des Hildener Informationstechnologie-Dienstleisters. Und der Hilfsbedarf der Kunden scheint durchaus groß zu sein: „Wir bekommen sehr viele Anfragen“, erzählt Menne. Das Gleiche gelte auch für die Systemhaus-Partner. Das Problem, dass dabei viele Betriebe beschäftige, sei die Verlagerung von Arbeitsplätzen auf die eigenen vier Wände. Da viele Mitarbeiter nicht bereit seien, ihre private Ausstattung für die Arbeit zu nutzen, und diese den Sicherheitsanforderungen eines Unternehmens oft ohnehin nicht gerecht würde, kauften viele Chefs für ihre Belegschaft Notebooks – idealerweise nicht wahllos, um einen „wilden Zoo“ an Geräten auch für die Zeit nach der großen Krise zu vermeiden. „Auch bei PC wird es eng“, betont Menne. Die Lager seien leer, die Nachversorgung wiederum laufe äußerst schleppend. Das bringe bereits manch einen Betrieb in Schwierigkeiten. „Wir stellen fest, dass gerade kleine Unternehmen zittern“, sagt der 41-jährige Fachmann. Dabei habe er vor der Corona-Krise noch von einigen Partnern gehört, sie bräuchten keine Notebooks.