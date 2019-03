Hilden: Neuer Spielplatz ist am 29. August fertig

Neuer Spielplatz ist am 29. August fertig

Hilden Der Warrington-Platz ist der meistgenutzte Spielplatz der ganzen Stadt. Er wird für 400.000 Euro umgestaltet. Montag war der offizielle Bau-Start.

Am Bauzaun hängen große Transparente mit bunten Kinderzeichnungen. Daneben erklärt ein Plakat, was hier in den nächsten Wochen passieren wird. „Die Kinder sind die künftigen Nutzer“, erklärt Silke de Roode, Managerin des Projekts Innenstadt: „Deshalb wollten wir sie mit einbeziehen.“ Das ist bei den Mädchen und Jungen der Awo-Kita Kolpingstraße, des städtischen Familienzentrums Arche und der städtischen Kita Mäusenest auf großes Interesse gestoßen. Sie haben rund 90 Bilder rund um die Themen Baustelle und Spielplatz gemalt. Bagger, Kran, Schippe, Wasserwaage, Hammer zeigen, wie intensiv die Kinder sich mit den Bauarbeiten beschäftigt haben.