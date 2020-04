Ausgezeichnet : Hildener illuminiert preisgekrönte Gärten

Hilden Fritz Döpper rückt mit seinem Unternehmen LUC Privat-Anlagen in ganz Europa in das richtige Licht – zuletzt auch den „Garten des Jahres 2020“.

Eingerahmt von Backsteinmauern und im Schatten eines mehrgeschossigen Düsseldorfer Altbaus liegt er, der Garten des Jahres 2020 – auf einer Fläche von 170 Quadratmetern. An diesem Ort werde „auf ganz individuelle Weise ein räumlich schwieriger, in der Enge der Stadt aber charakteristischer Grundstücksstreifen zu einer hochwertigen Gartenoase und gut nutzbaren Wohnraumerweiterung. Planer und Bauherren beweisen hier eine hohe Sensibilität für Raum, Materialien und Atmosphäre“, lautete das fachmännische Urteil der Jury. Ihr fiel im Februar zum fünften Mal die Aufgabe zu, die schönsten Privatgärten im deutschsprachigen Raum zu küren. Und der erste Preis, verliehen vom Callwey Verlag, gemeinsam mit zahlreichen Verbänden, ging für die Gestaltung des Grundstücks in der Landeshauptstadt an die Jüchener Gartenarchitekten „gartenplus“.