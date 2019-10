Hilden : Herbstmarkt bei herrlichem Sommerwetter

Bunte Kürbisse, Blumen, Kunsthandwerk, Schmuck und Deko – der Hildener Herbstmarkt hat am Wochenende bei hohen Temperaturen und Sonne satt mehrere tausend Besucher in die Innenstadt gelockt.

Der goldene Herbst machte seinem Ruf alle Ehren und tauchten den Hildener Herbstmarkt am Samstag und Sonntag in ein wunderbares Licht. Tausende Besucher schlängelten sich gemütlich durch die Innenstadt und die Mittelstraße, die an den Seiten mit interessanten und bunten Marktständen diverser Anbieter bestückt war.