Hilden : Grundschüler werden zu Klangkünstlern

Hilden Die vierten Klassen der Elbsee-Schule haben in den vergangenen Tagen bei einem spannenden Musikprojekt mit Keyboards und Smartphones herumexperimentieren können.

Der Klassenraum ist völlig umgestaltet. Insgesamt zwölf Computer wurden aufgebaut. Die Kinder sitzen mit Kopfhörern und Keyboards davor. Vorne steht nicht die Klassenlehrerin Helen Klein, sondern die Komponistin Verena Hentschel. Sie leitet den einzigartigen Workshop „Klänge – Medien – Kreativität“, der erstmals an der Grundschule am Elbsee durchgeführt wurde. Beide vierten Klassen durften teilnehmen.

In der ersten Phase gingen die Schüler in die Natur, um mit ihren Smartphones Geräusche aufzunehmen. So lernten sie nicht nur, richtig hinzuhören, sondern auch den Umgang mit ihrem Handy. „Wir haben Vögel aufgenommen, einen Zug“, zählt Milla auf, „wir haben einen Baumstamm ins Wasser fallen lassen, wir haben eine Rassel mitgenommen, Stöcke knacken und Hunde bellen lassen.“