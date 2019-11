Hilden : Grundschüler sammeln für Kinder in Nicaragua

Hilden Mädchen und Jungen des Hildener Grundschulverbundes Beethovenstraße sammeln zu Sankt Martin für Kinder in Nicaragua. „Kinder helfen Kindern und ich bin dabei!“ – unter diesem Motto steht die Sammelaktion für das Ometepe-Projekt in Nicaragua, einem der ärmsten Länder der Welt.

Aus gutem Grund findet diese Sammelaktion in der Zeit des Andenkens an den heiligen Martin statt. Die Kinder des Grundschulverbundes haben sich zum Ziel gesetzt, sich wie St. Martin für andere einzusetzen. Durch die Sammelaktion wollen sie einen Beitrag zu den wichtigen Anliegen des Projektes leisten.

Die Übergabe der Spendengelder erfolgt am 11. November am Schulvormittag gemeinsam mit allen Kindern und dem Schulteam an das Ehepaar Monika und Michael Höhn, durch das das Ometepe-Projekt im Jahre 1993 ins Leben gerufen wurde. Gearbeitet wird nach dem Prinzip „von der Basis an die Basis“. Ein Initiativkreis ehrenamtlicher Mitarbeiter konnte bisher zum Beispiel den Bau einer Grundschule, die Anschaffung eines Ambulanzfahrzeuges, von Schulkleidung und die Unterstützung von mehr als 500 unterernährten Kindern durch Schulspeisung finanzieren.