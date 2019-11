Hildener Gospelchor im TV : Joyful Voices kämpfen um Einzug ins Halbfinale

Hilden (isf) Der Hildener Gospelchor „Joyful Voices“ will am Freitag, 22. November, den Ton angegeben. Denn ab 20.15 Uhr wird der erste Vorentscheid des WDR-Wettbewerbs „Bester Chor im Westen“ ausgestrahlt.

Chorleiterin Larissa Zöllner kann man auf der Bühne ansehen, dass sie die Musik lebt und liebt. Bei den R’n‘B-lastigen Songs tanzt sie während des Dirigierens im Takt mit. das überträgt sich natürlich auch auf die Sänger und das Publikum. Für die Show hatte der Hildener Chor bereits einen Vorstellungsclip drehen müssen, bei dem sich die Sänger für die Stücke „Amen“, „He‘s got the whole world in his hands“ und „Rock my soul in the bosom of Abraham“ entschieden haben.