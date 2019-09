Hilden : Hildener Glocken läuten an der Nordsee

Hilden Seit 2016 finden in der Kirche St. Johannes im Hildener Westen schon keine Gottesdienste mehr Stadt. Das Inventar wurde verschenkt – auch die Glocken.

Die Glocken, die anfangs nach Opladen umziehen sollten, fanden nun nahe der Nordsee neue Kirchen. Wie die katholische Pfarre St. Jacobus im Wochenblatt vermeldet, hat Pfarrer de Buhr, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates in Westerstede, mitgeteilt, dass die Glocken aus St. Johannes mittlerweile hängen, eine in der St. Petri-Kirche in Westerstede, zwei in der Auferstehungskirche in Ihausen.