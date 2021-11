Hilden : Hildener gewinnt Preis in Berlin

Hilden Johannes von Reuß ist beim Carl Bechstein Wettbewerb erfolgreich. Er gewann in diesem Jahr bereits erste Preise beim Regional- und Landeswettbewerb Jugend musiziert.

Beim Carl Bechstein Wettbewerb in Berlin waren in der ausgeschriebenen Kategorie „Klavier und ein Streichinstrument“ insgesamt 30 Duos angemeldet, darunter der 12-jährige Johannes von Reuß, Klavierschüler der Musikschule Hilden, mit seiner Musizierpartnerin Olivia Chuqiao Zheng am Violoncello, Schülerin der Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf. Neben 1. bis 3. Preisen und Bärenreiter Notenpreisen wurden von der Carl Bechstein Stiftung vier Sonderpreise für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Stückes ausgelobt. Hierfür waren vom Veranstalter im Vorfeld des Wettbewerbs entsprechende Kompositionen zeitgenössischer Komponistinnen und Komponisten in Auftrag gegeben worden.