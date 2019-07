Hilden : „In Hilden sind Kleingärten sehr gefragt“

Stefan Tives ist Vorsitzender des Stadtverbandes der Hildener Gartenfreunde. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Vorsitzende des Stadtverbandes der Hildener Gartenfreunde ist Ansprech- und Vertragspartner der Stadt Hilden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Welche Aufgaben hat der Verband?

Tives Der Stadtverband ist der Verpächter der 312 Schrebergärten, die es in sechs Kleingartenvereinen in der Stadt gibt. Er ist nicht nur Ansprech- und Vertragspartner der Stadt, sondern dient als Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und den einzelnen Kleingartenvereinen. Er ist für die Einhaltung der Gartenordnung auf über 140.000 Quadratmetern zuständig und spricht im Bedarf Abmahnungen und Kündigungen aus. In Summe vertreten wir über 1000 Hildener Bürgerinnen und Bürger und fördern das öffentliche Grün unserer Stadt. Darüber hinaus werden Projekte zur Verbesserung für Insekten und Bienen, sowie Nachhaltigkeit, Datenschutz und Entwicklung erarbeitet und finanziert, die gegebenenfalls für einzelne Vereine nicht leistbar sind. Auch für die Instandhaltung der Fläche sind wir eigenverantwortlich, auch wirtschaftlich. So schlugen in den letzten zwei Jahren mehr als 15.000 Euro für Parkplatzsanierungen zu Buche.

Info Sie bilden den Vorstand des Stadtverbandes 1. Vorsitzender Stefan Tives 2. Vorsitzender Ludwig Stubenrauch Fachberater Günter Staudt Kassierer Heinrich Kempa Schriftführer René Lames Beisitzer Bärbel Bermer, Wolfgang Lutz, Uwe Plöger, Jörg von Jakuboski Kontakt www.gartenfreunde-hilden.de

Mussten Sie schon Abmahnungen und Kündigungen aussprechen?

Tives Aufgrund gravierender Mängel (zu geringe kleingärtnerische Nutzung, enormer Pflegerückstand, mehrfache Verstöße gegen die Gartenordnung) sprechen wir in der Regel etwa zehn Abmahnungen jährlich aus. In den meisten Fällen reicht dieser Warnschuss aus und der gewünschte Zustand wird wieder hergestellt. Leider kommt es vereinzelt dazu, dass keine Änderung eintritt und somit kommt es dann zu einer Kündigung: davon hatten wir drei in fünf Jahren..

Was zahlen Pächter in Hilden für ihre Schrebergärten?

Tives Die Pacht beträgt zur Zeit 0,25€/m² (durchschnittlichen Gartengröße 300m² 75€/Jahr) und (ca. 30 bis 50€) Umlage für die allgemeinen Flächen (Parkplatz, Wege, Vereinsgelände etc.). Übernimmt man einen Garten, so muss alles, was auf dem Land steht, bewertet und entschädigt werden. So kommen dann Übernahmekosten in der Regel zwischen 1000 und 3000 Euro (je nach Laubenausstattung und -alter auch noch mehr) auf die Pächter zu.

Welche Kosten kommen noch hinzu?

Tives Beitrag für den jeweiligen Kleingartenverein, Versicherung und Verbrauchskosten (ca. 150€/Jahr).

Gesamtkosten etwa 300 Euro pro Jahr, also weniger als ein Euro am Tag.

Wie ist die Nachfrage nach Kleingärten in Hilden?

Tives In Hilden sind Kleingärten sehr gefragt, wir haben eine Warteliste mit aktuell etwa 40 Interessenten.

Wie lange müssen Interessenten im Schnitt auf einen Garten warten?

Tives In der Regel ist die Wartezeit mindestens 12 bis 18 Monate. Teilweise wollen Interessenten in eine spezielle Anlage, da diese nah am Wohnort oder der Arbeitsstelle liegt, dann dauert es auch schon einmal länger (2 bis 3 Jahre). Oder die Kinder möchten die Gärten der Eltern übernehmen und müssen deshalb frühzeitig auf die Liste, damit die bei der Übergabe auch oben stehen, denn Kleingärten werden nicht vererbt oder automatisch an die Kinder übergeben.

Nach welchen Kriterien werden die Gärten vergeben?

Tives Die Regeln zur Vergabe sind in den Pachtverträgen mit der Stadt festgeschrieben. So werden sozial schwache und Familien mit Kindern bevorzugt, unter Berücksichtigung der Anmelde-Reihenfolge. Man muss Hildener Bürger sein, um einen Garten zu bekommen. Wir haben junge Paare, Familien mit Kindern oder auch Rentner, die eine neue Aufgabe für den Ruhestand suchen, also ein bunter Querschnitt unserer Bürger.

Stimmt es, dass ein eigenes Kleingartengesetz gibt?

Tives Ja es gibt das Bundeskleingartengesetz. Darüber hinaus ist aber die Gartenordnung ein wichtiger Rechtsrahmen im Kleingartenwesen. Per Bundeskleingartengesetz muss ein Drittel der Gartenfläche kleingärtnerisch genutzt werden und die Lauben dürfen max. 24 Quadratmeter Gesamtfläche haben. Die Gartenordnung beschreibt dagegen die Spielregeln in den Hildener Kleingärten.

Und wie sehen die aus?

Tives So ist dort zum Beispiel die Gestaltung von Gewächshäusern, Hecken oder der Gärten geregelt. Aber zum Glück gibt es in Hilden einen großen Gestaltungsspielraum, so dass wir die gesamte Spanne zwischen kontrollierter Naturbelassenheit und harten Strukturen vorfinden (Anpflanzungen und Beete mit Schlagschnur) können. Wie wir Menschen, so sind auch die Gärten bunt und verschieden.

Was tun sie bei Verstößen?

Tives Der Stadtverband geht jährlich mindestens einmal durch die Anlagen und kontrolliert die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben (Bundeskleingartengesetz und Gartenordnung). Dabei suchen wir das persönliche Gespräch und geben Hinweise zur Verbesserung oder konkrete Anweisung zur Mängelbeseitigung. Sollten die Mängel nicht kurzfristig abgestellt werden, so sprechen wir schriftliche Abmahnungen aus, die dann auch bis zur Kündigung führen können.

Dürfen Kleingärtner auch Tiere halten?

Tives Grundsätzlich ist eine Tierhaltung in den Hildener Kleingärten unzulässig. Jedoch ist im KGV Lehmkuhler Weg eine Tierhaltung in elf Gärten erlaubt, da dies bei Gründung des KGV vertraglich vereinbart wurde. Bei den Unterstädter Gartenfreunden gibt es noch den Bestandsschutz für die Gärtner der ersten Stunde, die nach Ihrer Umsiedlung auf die Heinrich-Hertz-Straße ihre Tiere behalten durften bis zum nächsten Pächterwechsel. Die Haltung von Kleintieren wie Kaninchen, Tauben oder Hühnern ist erlaubt.

Planen Sie, die Zahl der Kleingärten zu erhöhen?

Tives Kleingärten sind öffentliches Grün und dienen den Bürgerinnen und Bürgern zur Erholung. Da in Hilden leider keine großen freien Flächen verfügbar sind, werden hier auch vermutlich keine neuen Anlagen entstehen können. Wir sind im ständigen Dialog mit der Stadt und prüfen eine Vergrößerung der bestehenden Anlagen. So kann es immer mal dazu kommen, dass wir den einen oder anderen Garten dazu bekommen können. So ist damals auch der Sozialgarten im KGV Am Stadtwald entstanden.

Wie sieht Ihr privater Kleingarten aus?

Tives Man könnte denken, dass mein Garten „der“ Vorzeigegarten in Hilden ist. Aber das ist leider aufgrund beruflicher und ehrenamtlicher Verbandsarbeit nicht möglich, wird aber auch von mir nicht angestrebt. Ein Garten ist immer viel Arbeit, aber als Familie kann man das schon meistens schaffen. Bei uns wächst leider das Unkraut auch in den Beeten und der Rasen ist nicht dauerhaft auf drei Zentimeter geschnitten, aber wir halten unseren Garten in Schuss und richten ihn für uns ansprechend her.

Was wächst denn so bei Ihnen?

Tives Ich selber pflanze aktuell Kartoffeln, Zucchini, Kürbis, Tomaten, Beeren- und Säulenobst an, meine Frau kümmert sich primär um den nicht essbaren Teil des Anbaus. Ich genieße die knappe Zeit mit meiner Familie, die leider immer irgendwie zu kurz kommt. Ich genieße die Ruhe, wenn man früh morgens allein in der Anlage ist und die Natur „aufwachen“ sieht. Ich mag es, mich an der frischen Luft aufzuhalten und die Natur zu beobachten. Zur Erntezeit ist es wunderbar, das selbst gezogene Gemüse und Obst zu pflücken und es dann unverzüglich zu essen oder weiter zu verarbeiten.

Was muss man tun, um

einen Kleingarten in Hilden zu pachten?