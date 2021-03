Kostenpflichtiger Inhalt: Kulturleben in Hilden : Galerie QQArt lobt Kunstpreis aus

Helmut Stein mit den Katalogen der Ausstellungen der vergangenen Jahre. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden 34 ausgewählte Arbeiten von 28 Künstlern und Künstlerinnen aus dem In- und Ausland sollen am 11. April in Hilden präsentiert werden. Galerist Helmut Stein hat schon einen Plan B.