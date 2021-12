Premiere : Freiluft-Kino kommt bei den Winterdorf-Besuchern gut an

Hilden Samstag wurde die Open-Air-Vorstellung wetterbedingt abgesagt. Den Klassiker „Feuerzangenbowle“ zeigt das Stadtmarketing am Sonntag.

Klirrende Kälte ist am Freitag zu spüren, als der Abend anbricht: Die Innenstadt ist dank der festlich dekorierten Schaufenster der Geschäfte weihnachtlich beleuchtet. Und auch das kleine Winterdorf auf dem alten Markt versprüht in dieser erneut pandemiegetrübten Zeit zumindest ein wenig wohltuende Adventsstimmung. Im Schatten der Kirche steht nun auch ein kleines Freiluftkino bereit: Bierbänke vor einer mobilen Bühne, auf der eine etwas über viermal zwei Meter große Leinwand und Lautsprecher installiert sind.

Neugierig steht auch Volker Hillebrand, Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH, neben den Technikern und schaut sich wenige Minuten vor der Premierenvorführung mit einem „Stan & Ollie“-Film auf dem Platz um: „Die Idee zum Kino hatten wir schon länger“, erzählt Hillebrand. Gemeinsam mit Martin Kurth, Leiter der Volkshochschule, haben die beiden Männer das mehrtägige Kinoprogramm erarbeitet. Ein Freiluft-Filmfestival alter Schwarz-weiß-Klassiker, in Hildens Innenstadt-Wohnzimmer – und das Ganze gratis. Ein zusätzlicher Anreiz für die Hildener Shoppingmeile, hofft Hillebrand. Doch konkrete Erwartungen an das Projekt hat er – auch in Anbetracht des nasskalten Wetters – nicht: „Wir wollen es ausprobieren und schauen, wie es angenommen wird – als Ergänzung zum Winterdorf.“

Tatsächlich scheint kaum einer der Besucher an diesem Abend gezielt für das neue Open-Air-Kino gekommen zu sein. Doch jene, die zufällig da sind, als die erste Vorführung beginnt, können dem Angebot nur Positives abgewinnen. Die Winterdorfbesucher stehen lächelnd, die Hände an den heißen Tassen wärmend an den Stehtischen zusammen, quatschen und genießen das anstehende Wochenende gemütlich in geselliger Runde.