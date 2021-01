Geschenk zum 150-jährigen Bestehen : Förderverein schenkt der Hildener Feuerwehr ein Elektroauto

Hilden Die Feuerwehr Hilden hat ein nagelneues Einsatzfahrzeug. Allerdings fällt es besonders dadurch auf, dass es ein Elektroatoto – nämlich ein Opel Corsa-e – ist. Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Hilden übergab dieses rote Exemplar im Beisein von Bürgermeister Claus Pommer an die Feuerwehr.

Ausgestattet ist der Opel Corsa-e mit allem, was für die Feuerwehr nötig ist. Sollte der Fahrer gerade mit dem Fahrzeug unterwegs sein und zu einem Einsatz gerufen werden, kann er das Blaulicht im Handumdrehen auf dem Dach montieren und losfahren. Auch mit an Board ist ein Digitalfunkgerät für den Behördenfunk mit Sicherheitsaufgaben. Für den „Tankvorgang“ liegt ein Set im Kofferraum, mit dem der Pkw an jeder Ladesäule seinen Strom laden kann. Ein Navi ist selbstverständlich ebenfalls verbaut. „Wir wissen, worauf es bei den Fahrzeugen ankommt und haben uns bei der Ausstattung daran orientiert, den Feuerwehrleuten alles das an die Hand zu geben, wodurch die Einsätze so einfach werden, wie es geht“ sagt Walter Janeck, Geschäftsführer des Fördervereins.