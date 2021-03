Hilden : Fabry-Museum und Ausstellungen bleiben geöffnet

Hilden Durch die Allgemeinverfügung des Kreises Mettmann können das Wilhelm-Fabry-Museum sowie die Ausstellungsräume weiterhin öffnen. Darauf weist die Stadt Hilden jetzt hin. Allerdings gelten wie auch im Einzelhandel besondere Corona-Regeln.

Die Corona-Notbremse in Kreisen mit einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinander folgenden Tagen hätte eigentlich auch in Hilden dazu führen müssen, dass die kulturellen Einrichtungen wie Museen geschlossen werden müssen. Doch durch die Allgemeinverfügung des Kreises Mettmann können das Wilhelm-Fabry-Museum sowie die Ausstellungsräume weiterhin öffnen. Darauf weist die Stadt jetzt hin. Allerdings gelten wie auch im Einzelhandel besondere Corona-Regeln. Ein Überblick.