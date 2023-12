Kultur in Hilden Was man in diesem Jahr gelesen haben sollte

Der Drehbuchautor Oliver Pautsch („Unter uns“, SK Kölsch“, „Die Wache“) hat in diesem Jahr eher alten Lesestoff in die Hand genommen. „Ich arbeite mich durch die Krimis von Janwillem van de Wetering.“ Der niederländische Autor, der 2008 starb, lebte auf vier Kontinenten und arbeitete in noch mehr Berufen, unter anderem als Streifenpolizist in Amsterdam, berichtet Pautsch. „Seine Krimis standen damals im Bücherregal meines Vaters.“ Die Bücher hat der Drehbuchautor sich in den vergangenen Monaten gebraucht zugelegt, weil er sich daran erinnern möchte, warum er eigentlich mit dem Schreiben angefangen hat. Janwillem van de Weterings Krimis waren dabei eine Inspiration: Der Niederländer sei durch den Buddhismus beeinflusst gewesen, habe dieses in seinen Geschichten immer wieder durchschimmern lassen und durchaus skurrile Figuren in seine Geschichten eingebaut. Die Handlung spielt im Amsterdam der Siebzigerjahre, es ermitteln zwei Polizisten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Pautsch: „Es handelt sich bei diesen Büchern nicht um ein klassisches Krimi-ABC, die Erzählungen haben eine eigene Art von Humor und die Auflösung ist nicht so wie bei einem typischen Tatort.“ Aktueller sind die Hörbücher von Stephen King. Pautsch nennt „Holly“. Dabei handelt es sich um die Geschichte einer Detektivin in einer Lebenskrise.