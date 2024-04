Extra-Wurst für Vierbeiner in Hilden Hier gibt es Leberwursteis für Tier und Mensch

„Ich hatte früher selber mal einen Hund. Und auch viele meiner Kunden haben Hunde. Die geben denen dann manchmal etwas Vanilleeis, weil sie sich denken ‚Okay, ein kleines bisschen wird schon nicht schaden’“, berichtet Senger. Und ja: Da bekanntermaßen die Menge das Gift macht, wird ein Löffelchen Vanilleeis bei den meisten Hunden keinen großen Schaden anrichten. Aber auch Vanilleeis enthält Zucker – und davon reichlich. „Zucker sollten Hunde wirklich nicht essen. Davon werden die Augen trüb. Die erblinden dann irgendwann. So ein blinder Hund kann auch schnüffelnd voll im Leben stehen, aber zumindest beim Eis lässt sich das mit dem Zucker eigentlich vermeiden“, führt Senger aus. Deswegen bietet er als Erster in Hilden Hunde-Eis an. Der große Unterschied zum Eis für den Menschen: Es ist zuckerfrei.