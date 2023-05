Menschen in Hilden Das ist ihr Geheimnis von 65 Ehejahren

Es war das Jahr 1955, als sich Eva und Werner Röding kennenlernten. „Das war in einem Tanzlokal an der Elberfelder Straße, das es heutzutage nicht mehr gibt“, erinnert sich Eva Röding. Früher seien dort alle hingegangen. Die gelernte Schneiderin stammt selbst aus Hilden. Werner Röding nicht. Für ihn ist es eher ein glücklicher Zufall, dass er an jenem Tag im Jörgens seine zukünftige Frau traf.