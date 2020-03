Traurige Nachricht : Hildener Corona-Patient stirbt

Hilden Ein 76-Jähriger aus Hilden, der an einer langjährigen Atemwegserkrankung gelitten hat, ist an den Folgen der Virus-Erkrankung gestorben.

Als Sachstand für Samstag vermeldet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 305 Corona-Erkrankungsfälle und 513 Verdachtsfälle. In Erkrath gibt es 33 Erkrankte, in Haan 23, in Heiligenhaus 3, in Hilden 21, in Mettmann 32, in Langenfeld 48, in Monheim 17, in Ratingen 52, in Velbert 63 sowie in Wülfrath 13.