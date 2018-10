Hildener Chor Cantus Dei feiert Musik des Dresdner Barock

Cantus Dei ist der älteste geistliche Chor in Hilden. 1873 gegründet, feiert der Chor in diesem Jahr sein 145-jähriges Bestehen. Foto: Carlos Reigadas

Hilden Ein besonderes Konzert für alle Sinne, verspricht Dirigent Carlos Reigadas für den 24. November: Opulente Musik, eine Kirche im Kerzenschein und anschließend Dresdner Stollen und ein Glas (Glüh-)Wein im Atrium.

Mit barocken Meisterwerken wartet der Kirchenchor Cantus Dei zu seinem 145. Geburtstag auf. Die Werke von Ristori, Hasse, Schütz Johann Sebastian Bach, Homilius und Quantz werden von den Solisten Nadine Balbeisi (Sopran), Andreas Hall (Tenor), Florian Don-Schauen (Querflöte), einem Kammerorchester und dem Kirchenchor Cantus Dei unter Leitung von Kirchenmusiker Carlos Alberto Reigadas aufgeführt – in der musikalischen Abfolge eines feierlichen katholischen Hochamtes. „Das Konzert wird aber nur etwa 1,5 Stunden dauern und nicht zwei bis drei wie im Barock“, verspricht der Dirigent. Nur Kerzenschein wird die St.-Jacobus-Kirche erhellen. Der Chor hätte sich auch gerne wie im Barock gekleidet. „Das erwies sich leider als zu aufwändig“, berichtet Schriftführerin Gabriela Holtkamp. Aber auch so dürfen sich die Besucher auf ein königliches Konzerterlebnis freuen à la August der Starke (1670-1733). Der Kurfürst von Sachsen und polnische König machte mit Kunst Politik (er baute unter anderem den Zwinger und stellte dort seine Kunstsammlungen aus) – und förderte deshalb auch die Musik.

Hauptwerk des Konzerts ist die virtuose „Messa per il Santissimo Natale“ von Giovanni Alberto Ristori. „Sie wurde erst vor kurzem wiederentdeckt und erst einmal in Dresden aufgeführt“, weiß Reigadas: „Die Zuhörer in Hilden erleben quasi eine Uraufführung.“ Warum erklingen die Werke in Form eines Hochamtes? „Wir möchten die Prachtentfaltung einer langen feierlichen Messe erlebbar machen. Die Musik ist sehr gefühlvoll und kontrastreich.“ Die Aufführung wird die rund 50 Sängerinnen und Sänger fordern. Möglicherweise auch überfordern? Das glaubt Sängerin Gabriela Holtkamp nicht: „Seit Anfang März haben wir intensiv geprobt. Das Programm ist bei den Sängern sehr gut angekommen. Schon bei den Proben gab es Gänsehaut-Momente: Das ist Musik, die begeistert.“