Hilden : Bonni-Schüler entdecken Leben in China

14 Bonni-Schüler waren in den Osterferien in Chengdu/China. Hier haben sie sich zum Gruppenbild aufgestellt mit einigen chinesischen Freunden. Foto: Karin Plaggenborg

Hilden 14 Jugendliche des Bonhoeffer-Gymnasiums verbringen zwei Wochen in Chengdu/China.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eike Hövermann

Die große Gastfreundlichkeit der Gastgeber – die nannten am Ende alle der 14 nach China gereisten Schüler als Besonderheit ihrer Reise in den Osterferien. Und so wurde für die deutschen Jugendlichen, die in Begleitung ihrer Lehrerin Karin Plaggenborg und einer Schülermutter auf die weite Reise gingen, nicht nur ein umfassendes Programm organisiert, es gab darüber hinaus viele Geschenke und auch „die Lehrer waren sehr höflich“, weiß Mine (17) zu berichten. „Wir wurden bei Ausflügen immer zum Essen eingeladen.“

Es gab zwar auch die Zeit, das Land und besondere Orte zu entdecken, aber – und das ist wohl die zweite große Besonderheit dieser Reise gewesen – die umfangreichen Schulzeiten ließen nicht so viel Freizeit zu, wie die Schüler dies aus Deutschland gewohnt waren. Bis zu zwölf Stunden täglich standen auf dem Stundenplan. Und im Unterricht? „Hat keiner geredet, es war meistens Stillarbeit angesagt“, erinnert sich Anne (16) – und hieran wurde sich gehalten. Und sogar in der Pause blieben die Schüler in den Klassenräumen. „An der Tafel liefen lustige Videos auf Monitoren, die in den Pausen geschaut wurden“, erzählt Anne. „Und nebenbei wurde oft weiter gelernt oder geschlafen“, ergänzt Moritz (16). Auch am Samstagvormittag und sogar Sonntagabend stand Unterricht an. Insgesamt war der Unterricht für die Austauschschüler aber vor allem auf Erfahrung ausgelegt. „Wir haben traditionelle Sportarten, Instrumente und Kunst entdecken dürfen“, sagt Anne, alles sei auf das Kennenlernen der Kultur ausgelegt gewesen. Erste Sprache für die Hildener Schüler sei Englisch gewesen, sagt Moritz (16). Zwar hätten sie im Vorfeld auch etwas chinesisch gelernt, aber „unsere Aussprache ist schwierig für die zu verstehen.“ Da half dann auch schon mal die moderne Technik. „Die Gasteltern sprachen meist gar kein Englisch“, da habe dann die Übersetzungs-App auf dem Smartphone helfen müssen, erklärt Finn (17).

Info Besuch in einer Millionenstadt Chengdu ist die Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan. Die Stadt zählt etwa 14 Millionen Einwohner, davon f,2 Millionen in den neun Stadtbezirken und 9 Millionen im Umland (Quelle: wikipedia). Die Region hat sich zu einem Wirtschaftszentrum Chinas entwickelt. Schon 2015 war eine Schülergruppe des Hildener Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums zu Besuch in Chengdu Der Kontakt kam über eine frühere Lehrerin des evangelischen Schulzentrums zustande.

Deutliche Unterschiede zur deutschen Kultur machten die Schüler hinsichtlich des Essens aus. Moritz fand die chinesischen, gefüllten Teigtaschen sehr lecker und probierte sogar Hund – „gummiartig“ fällt ihm da im Nachhinein noch zu ein. An Ständen gab es Käfer, Maden oder Schweineschnauzen. Pauline (16) probierte Seidenraupen, Mitschülerin Noa (16) sah sich bei einem Barbecue mit Hühnerbein, Entenhals und Schweineblut konfrontiert und hat sich „durchgerungen“. Generell habe man alles probiert, was angeboten wurde, „da es als unhöflich gilt, es nicht anzunehmen“, erklärt Pauline.