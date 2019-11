Bürgermonitor Hilden : Baustelle behindert Bus 782

Die Kanalbauarbeiten in der Kirchhofstraße nerven, sind aber notwendig, so die Stadt. Foto: Tobias Dupke

Stadt: Erneuerung der Regenwasserkanäle verhindert Überschwemmungen.

Dass die etwa sechsmonatige Teilsperrung der Kirchhofstraße/Talstraße auch Auswirkungen auf die Öffentlichen Verkehrsmittel hat, hat Detlef Lannert jetzt erfahren. Durch einen Aushang sei der Hildener informiert worden, dass die Buslinie 782 die Fahrtrichtung Düsseldorf den Hildener Süden nicht mehr bedient. Lannert fragt sich, welche Alternativen noch bleiben würden. „Die S-Bahn ist extrem unzuverlässig – beispielsweise fielen am vergangenen Montagmorgen von fünf aufeinander folgenden Fahrten drei aus, die anderen beiden liefen als Kurzzüge und konnten bei weitem nicht alle Fahrgäste mitnehmen“, berichtet der RP-Leser. „Oder soll man lieber auf die Umwelt pfeifen und das Auto nehmen? Dann kann man sich wegen der Dauerbaustelle Kirchhofstraße erst in Hilden und dank der Umweltspur in Düsseldorf dort noch einmal in den Stau einreihen und die Luft verpesten.“