Bürgermonitor Hilden : Bahnhof: Beleuchtung an Fahrradboxen ausgetauscht

Bahnhof: Beleuchtung an Fahrradboxen ausgetauscht

Die Fahrradabstellanlage am Hildener Bahnhof. Foto: Blau

Spätherbst und Winter sind gewiss keine Jahreszeiten, die zum Radfahren einladen, gerade wenn die Beleuchtung fehlt. Jeden Morgen pendelt Helga Schwarze um 6 Uhr mit der Bahn nach Düsseldorf. Den Weg zum Hildener Bahnhof hat sie zuvor mit dem Fahrrad zurückgelegt, das dort auch in einer angemieteten Box abgestellt wird.

„Nun ist die Winterzeit und es fällt besonders auf, dass die Beleuchtung in dem Bereich defekt ist“, berichtet ihr Mann Christian Meyn-Schwarze. „Und sie fühlt sich dort sehr unsicher.“ Familie Schwarze hat bereits die Stadt per Email kontaktiert und um Behebung des Schadens gebeten, doch der Austausch der Beleuchtung hat für Familie Schwarze länger gedauert als angenommen.

„Wir haben die Beschwerde bereits an das zuständige Fachamt weitergeben“, berichtet Klaus Helmer von der Stadt Hilden. „Auch die zuständige Firma, die sich um die städtische Beleuchtung kümmert, ist informiert.“

Mittlerweile brennen wieder alle Lampen im Bereich der Fahrradboxen, worüber sich insbesondere Helga Schwarze freut. Am selben Tag als sie entdeckt hat, dass sie Lampen an der Fahrradbox brennen, war aber leider die Beleuchtung in Höhe des Zugangs des Restaurants defekt.