Hilden : Mittelstraße als Paradies für Autofans

Tausende Besucher flanierten bei der 27. Hildener Autoschau am Wochenende durch die Fußgängerzone.

Normalerweise ist der Anblick hunderter Autos in der Innenstadt nicht unbedingt der Traum eines jeden Wochenend-Spaziergängers. Am Samstag und Sonntag jedoch waren es gerade die motorisierten Gefährte, die die Massen in die Fußgängerzone lockten. Wohin das Auge blickte – überall blitzten Neuwagen in der Sonne. Pavillons und Beachflags der vielen Aussteller aus Hilden und Umgebung luden bei der 27. Hildener Autoschau auch Passanten zu einem „Boxenstopp“ ein.