Hildener Autor veröffentlicht neuen Roman „Ich schreibe nicht für Literaturkritiker“

„Überall wo hierarchische, patriarchale Strukturen herrschen, sind Kinder potenziell in Gefahr, Opfer von sexuellem Missbrauch zu werden“, betont der Autor. „Das kann die Kirche sein oder auch der Sportverein.“ Besondere Gefahr droht aber in Familien und dem familiären Umfeld. Er sei kein Psychologe, sei daher auch bewusst nicht psychologisch an die Sache herangegangen. Gleichwohl suche er einen emotionalen Zugang zu diesem wichtigen Thema. Situationen, in denen sexueller Missbrauch an Kindern in den Vordergrund rückt, gebe es auch im echten Leben immer wieder. Thome selbst musste sich im Alter von zwölf Jahren eines Übergriffs seines Großonkels erwehren, was ihm dank eines gesunden Selbstbewusstseins gelang, erzählt er. Dieser Vorfall hat ihn so schon in jungen Jahren für das Thema Kindesmissbrauch sensibilisiert – zu einer Zeit, in der man zu diesem Thema lieber schwieg.