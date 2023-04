Handball in Hilden Saisonabschluss mit vielen Spielen und noch mehr Toren

Hilden · Diese Zahlen können sich doch sehen lassen: Bei einem Turnier der Handballjugend in der Sporthalle am Bandsbusch traten 150 Kinder in 16 Mannschaften an. In den Spielen fielen mehr als 250 Tore.

24.04.2023, 16:19 Uhr

Für die jungen Handballer bedeutete das Turnier den gelungenen Abschluss einer langen Saison. Die nächsten Spiele gibt es erst wieder im Spätsommer. Foto: Wölfe

Weitere Zahlen gefällig? Wie wäre es mit diesen: 300 Brötchen, 250 Würstchen, 150 Muffins und unzählige Kuchenstücke landeten in den Mägen der Spieler und Zuschauer. Eine Sportveranstaltung dieser Größenordnung lebt vom Engagement der Ehrenamtlichen.