Hilden : Hildener animiert Disneys Eiskönigin

HILDEN/LOS ANGELES Jacob Frey lebt in Los Angeles und arbeitet als Animationskünstler für Disney. Dort hat er an dem aktuell im Kino laufenden Film „Die Eiskönigin II“ mitgearbeitet.

Sein erster Animationsfilm, den er mit seinem Eltern im Flur gedreht hat, fällt bei den Professoren an der Filmakademie Baden-Württemberg durch, trotzdem darf er sein Können beim Aufnahmetest beweisen. Dort überzeugte er die Jury, 2007 beginnt er sein Studium. „Während meiner Zeit an der Filmakademie hatte ich die Möglichkeit, an Unmengen an Projekten mitzuarbeiten und habe bei mehreren Projekten selbst Regie geführt. Meine Kurzfilme wurden international über 100 Mal preisgekrönt. Im Endeffekt hat kein anderer Student an der Filmakademie so viele Trophäen gewonnen“, sagt Jacob Frey. Nach seinem Studium heuert der Hildener bei „Illumination Mac Guff“ an, um den Film „Secret Life Of Pets“ zu animieren. „Nach einem Monat in Paris klopfte Disney an der Tür.“ Jacob Frey wechselt, zieht 2014 in die USA, an die er sich langsam aber sicher gewöhnt hat. Sein erster Film war Zoomania (dafür gewann sein Studio einen Oscar) danach Moana, Wreck It Ralph 2 und nun der zweite Teil der Eiskönigin. „Im kommenden Jahr werde ich an ,Raya and the Last Dragon’ arbeiten“, verrät er.