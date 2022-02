Hilden : Altstadt bekommt barrierefreien Gehweg

Das Natursteinpflaster an einer Seite der Schwanenstraße entlang der Häuserfronten wird durch glatte Platten ersetzt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Arbeiten in der Schwanenstraße, Marktstraße und Eisengasse beginnen am 7. Februar und werden laut Stadt voraussichtlich acht Wochen dauern. Während der Bauzeit wird es zu Einschränkungen des Anwohner- und Zulieferverkehrs kommen.

Die Altstadt-Idylle hat jedoch auch Schattenseiten – vor allem für Menschen, die in ihrer Mobilität und in ihrer Sehkraft eingeschränkt sind. Rollstuhlfahrern, Senioren mit Rollatoren oder alten Menschen, die auf eine Gehhilfe angewiesen sind, fällt das Befahren und Begehen des holprigen Kopfsteinpflasters schwer.

Gearbeitet wird in der Schwanenstraße, Marktstraße, Eisengasse und der Verbindungsweg dazwischen.

In Hilden leben zwischen 5500 bis 8500 Einwohner, die ein Handicap haben. Die Politik hatte lange mit einer Entscheidung gezögert, weil bekannt ist, dass über kurz oder lang die Itterbrücke an der Schwanenstraße für geschätzt 3,5 Millionen Euro erneuert werden muss. Die Verwaltung plädierte aus Kostengründen dafür, zunächst den Brückenneubau abzuwarten und erst dann den barrierefreien Gehweg anzulegen. Andernfalls müsste der neue Gehweg teilweise erneut verlegt werden. Mehrkosten: geschätzt rund 54.000 Euro.

Jetzt beginnt die Umsetzung. Das Natursteinpflaster wird an einer Straßenseite entlang der Häuserfronten aufgenommen und durch glatte Platten ersetzt und zusätzlich mit einem genoppten weißen Betonpflasterstein abgegrenzt. Auf der Schwanenstraße werden zudem zwei Querungsstreifen angelegt. Der neue, barrierefreie Gehweg ist zwischen ein und 1,60 Meter breit. An Querungsstellen werden weiße taktile Leitelemente (Aufmerksamkeitsfelder) angeordnet.

Der Bau des barrierefreien Gehwegs in der Altstadt sei nicht unproblematisch, betont die Verwaltung. Durch die Arbeiten könne das alte Kopfsteinpflaster in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch das Wurzelwerk der Straßenbäume könne Schaden nehmen. Zudem bestehe das Risiko von archäologischen Funden während des Ausbaus. Mitunter muss dann die Baustelle für Tage, Wochen oder gar Monate still gelegt werden, bis die Archäologen mit einer Notgrabung die Funde dokumentiert und/oder gesichert haben. Diese „Randbedingungen“ könnten zu Mehrkosten führen, die sich derzeit nicht genau beziffern lassen.