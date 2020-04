Corona-Krise : Ärzte bieten jetzt auch eine Videosprechstunde an

Hilden Mit einem Smartphone, einem Laptop oder einem Rechner sowie einer Kamera können Patienten jetzt einen Termin in der Videosprechstunde von den HNO-Ärzten Jens Melcher und Thorben Gettmann machen. Wenn die Bandbreite stimmt, können die Mediziner sogar in den Hals schauen.

Nicht nur Einzelhändler werden in Zeiten von Corona kreativ, sondern auch Mediziner. Die Hildener Ärzte Jens Melcher und Thorben Gettmann vom HNO-Zentrum Hilden (Petra Zylla) an der Heiligenstraße haben beispielsweise eine Videosprechstunde eingeführt. Seit einer Woche können Patienten telefonisch Termine für eine Untersuchung per Bildschirm vereinbaren. „Wir möchten damit vor allem die Patienten erreichen, die befürchten, sich in der Praxis trotz unserer sehr hohen Hygieneansprüche anzustecken“, erklärt Jens Melcher. Der promovierte Mediziner hat bereits rund 20 Videosprechstunden durchgeführt und ist von der Resonanz begeistert.