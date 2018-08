Hilden Käti und Klaus Franck sind echte „Vereinsmeier“. Mit wachem Blick für andere engagieren sie sich nicht nur im Garten des Seniorenzentrums.

Käti Franck lernte ihren späteren Mann über eine Freundin in Kassel kennen, er war Berufssoldat. Bei einem Treffen gemeinsam mit Freunden, verstanden sich Klaus und Käti ausgesprochen gut. Sie erzählt: „Dann habe ich ihn direkt vor ein Schaufenster gezogen, um zu schauen, ob er größer als ich war“. Da er größer war, konnte Käti ihm auch verzeihen, als er die beiden Frauen nachts um halb eins in der Stadt stehen ließ. „Wir mussten um ein Uhr spätestens wieder in der Kaserne sein. Das hätte einen riesigen Ärger gegeben“, ergänzt Klaus Franck. Es folgten viele weitere kostspielige Verabredungen zum Kino, bis die beiden ein Paar wurden. Bereits drei Jahre später, vornehmlich um eine Wohnung zu bekommen, heirateten sie. Nach der Geburt der zwei Kinder und weiteren Umzügen, bedingt durch Klaus Francks Laufbahn bei der Bundeswehr, kamen die Francks 1971 schließlich nach Hilden. Hier schlossen sie sich schnell den ersten Vereinen an und blieben.

„Schuld“ an ihrem ehrenamtlichen Engagement sind zum einen die Basisgruppen, eine Initiative der Stadt Hilden, in denen sich Bürger über 50 Jahren aus der Nachbarschaft in Netzwerken zusammenschließen können und ihre Freizeit gemeinsam gestalten. Zum anderen ist da Angelika Neumann, die ehemalige Leiterin der Bewohnerbetreuung im Seniorenzentrum: Bei einer Ehrenamtsbörse konnte sie die Francks dafür gewinnen, sich auch noch im Seniorenzentrum zu engagieren. „Die war so überzeugend, da konnte man gar nicht mehr Nein sagen“ ist sich das Ehepaar einig. Seit über elf Jahren unterstützen die Francks das Seniorenzentrum sowie das Wohn- und Pflegezentrum wöchentlich mit ihren Angeboten und ihrer Hilfe. Eine Bewohnerin ist immer sehr erfreut, wenn sie Herrn Franck sieht, sie wisse sofort: „Heute muss Donnerstag sein - Gedächtnistraining bei Herr Franck.“ Das Training scheint Erfolg zu haben. Barbara Clouet, Prokuristin der Gemeinnützigen Seniorendienste, schätzt den Einsatz: „Herr Franck ist sehr korrekt, immer gut vorbereitet und gestaltet sein Angebot sehr qualitativ und ansprechend.“ Auch Käti Franck investiert viel Zeit und Mühe in ihren Kurs, im dem sie mit den Bewohnern Sitzgymnastik macht. Darüber hinaus helfen die beiden bei Festen, beim Rollatortraining, beim Reibekuchen-Backen oder bieten kleine Stadtrundfahrten an. Besonders wichtig ist ihnen der Sinnesgarten für Demenz-Kranke. Gemeinsam mit den anderen Sinnesgärtnern pflegen sie die Anlage und haben die Patenschaft für eine Parzelle übernommen. Prokuristin Clouet erzählt: „Die beiden beobachten das Geschehen mit offenen Augen und sind sehr aufmerksam. Sie haben einen Blick für die Belange der Bewohner und machen viele Vorschläge, wie man Dinge besser gestalten könnte“. Auch Klaus Franck betont, dass man, gerade bei Themen wie dem Gedächtnistraining und der Demenz, mit Fingerspitzengefühl mit den Menschen umgehen muss. Die Arbeit bereitet den beiden große Freude: „Man merkt einfach: Das kommt bei den Menschen an. Und man lernt so viel dazu - da kann man die eigenen Lücken füllen“. Barbara Clouet erinnert sich an die Zeit, in der Käti Franck durch eine Knieoperation ausgefallen ist: „Die Treue der Francks ist beeindruckend. Sie fehlen, wenn sie mal nicht da sind“.