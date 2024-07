Nach Kritik an Verpflegungssituation Das ist neu beim zweiten Hildener Bürgerfestival

„Nach den vielen positiven Rückmeldungen im vergangenen Jahr war schnell klar, dass es auch im Jahr 2024 ein Bürgerfestival geben soll,“ berichtet Kulturamtsleiterin Eva Dämmer. Mehr als zwanzig Bands, Chöre, Musik- und Tanzgruppen sollen vom Stadtpark bis zum Bürgerhaus zu sehen und zu hören sein und dabei die Innenstadt in eine große Open-Air-Bühne verwandeln. Die Versorgungssituation war 2023 der größte Kritikpunkt, da beides eigentlich nicht vorhanden war. Laut Stadt hätten die Gastronomen die Chance bekommen sollen, den Besuchern Getränke und Snacks anbieten zu können. Das habe jedoch nicht in dem Maße geklappt, wie erhofft. Deshalb plant die Stadt nun anders: „Für das leibliche Wohl sorgen in diesem Jahr Hildener Vereine“, erklärt Eva Dämmer.