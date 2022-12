Traditioneller Wettbewerb In Hilden fliegen wieder Tannenbäume um die Wette

Tannenbaumweitwurf-Wettbewerbe gibt es in Deutschland übrigens nur selten. Peine, Hatzenbühl und Kempen bietet einen an, Xanten hat seit Jahren schon keinen neuen Termin mehr auf die Beine gestellt. In Hamburg wirft der Weihnachtsmann seit mehr als 20 Jahren Anfang Dezember Christbäume auf die Schiffe im Hafen (manchmal werden sie auch mit dem Kran an Bord gebracht). Das soll für Weihnachtsstimmung an Bord sorgen. An den Weihnachtsbäumen flatterten liebevoll gemalte Grüße von Kindern einer Hamburger Grundschule.