Katholische Kirchengemeinde in Hilden Zwei spannende Chorprojekte stehen an

„Aspekte der Liebe“ heißt das erste Chorprojekt unter der Leitung von Seelsorgebereichsmusikerin Nora Grikstaite: „Verschiedene Aspekte der Liebe – Gottesliebe, zwischenmenschliche Liebe, Selbstliebe, elterliche Liebe, unerwiderte Liebe – werden in den Chorstücken der verschiedenen Stile und Epochen besungen“, erklärt eine Gemeindesprecherin. Klassische Chormusik, Musical- und Filmmusik, bekannte Poplieder in farbenreichen mehrstimmigen Chorarrangements a cappella und mit Instrumentalbegleitung soll es geben: „Für jeden musikalischen Geschmack ist etwas dabei.“ Interessierte Sängerinnen und Sänger mit Solo- und Chorgesangserfahrung seien herzlich eingeladen, an diesem Projekt teilzunehmen. Das Konzert findet am Sonntag, 29. September, 16 Uhr, in der Kirche St. Jacobus an der Mittelstraße in Hilden statt. Weitere Informationen gibt es auf den aushängenden Plakaten in den Schaukästen, den Flyern an den Schriftenständen oder unter www.kath-hilden.de im Internet. Anmeldungen per Mail an nora.grikstaite@erzbistum-koeln.de.