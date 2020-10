Hilden : Zwei Männer rauben Verkäufer Smartphone

Hilden Der angebliche Käufer eines teuren Smartphones hat den Verkäufer aus Hilden abends in eine Falle gelockt, mit einer Schusswaffe bedroht und dann das Handy geraubt.

Ein 45-jähriger Hildener bot am Montagabend (12.10.2020) ein hochwertiges Smartphone (Samsung Galaxy S20) auf einer bekannten Verkaufsplattform im Internet zum Verkauf an. Nur wenig später gegen 21.50 Uhr meldete sich bereits ein potentieller Käufer, der sich als Antonio aus Wuppertal vorstellte. Schnell wurde man sich einig, dass das Mobiltelefon und die Bezahlung noch am selben Abend persönlich übergeben werden sollten. Gegen 23 Uhr meldete sich der vermeintliche Käufer dann telefonisch, aber mit unterdrückter Nummer. Der angeblich ortsunkundige Anrufer befand sich nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Kastanienweg in Hilden, in Höhe eines Hochhauses mit der Nummer 17. Er schlug diesen Ort deshalb als Treffpunkt vor. Der 45-jährige Hildener fuhr dort hin. Kaum hatte er dem Käufer das Smartphone zur Ansicht überreicht, zog dieser plötzlich eine Schusswaffe. Der Mann drohte den 45-Jährigen zu töten, falls er nicht sofort verschwinde. Die Drohung wiederholte eine zweite dunkle Stimmung in der Dunkelheit. Der Überfallene lief weg und alarmierte die Polizei. Er glaubt, er habe noch ein Auto fluchtartig wegfahren hören. Der angebliche Käufer (“Antonio aus Wuppertal“) soll etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er sah wie ein „Südländer“ aus und hatte dunkle, kurz geschnittene Haare, keinen Bart und trug eine Brille. Die Pistole, mit der der Hildener bedroht wurde, soll schwarz gewesen sein.