Kinderbetreuung in Hilden Zwei Männer leiten die Kita Nordlichter

Die Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte hat in den vergangenen sechs Jahren einen steinigen Weg hinter sich gebracht: Als der Verein 2017 die Trägerschaft der Kita Nordlichter übernahm, war von Anfang an klar, dass es sich, getreu der Vereinsleitlinien, natürlich um eine integrative Kita handeln sollte. Die Kita Nordlichter bietet Platz für 120 Kinder, mit und ohne Förderbedarf, aufgeteilt in sieben Gruppen, darunter einer Abenteuergruppe, mit dem Schwerpunkt Waldpädagogik, und dem dazugehörigen Fachpersonal.