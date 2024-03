Kriminalität in Hilden Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Benrather Straße in Hilden wurden von Einbrechern heimgesucht. Die Taten ereigneten sich am Donnerstag, 14. März, zwischen 8.30 und 15 Uhr. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter gewaltsam durch die Wohnungstüren Zutritt. Die Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute liegen aktuell nicht vor. Es entstand in beiden Wohnungen Sachschaden in dreistelliger Höhe. Einen Tag zuvor kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Gerhard-Hauptmann-Hof. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Abend augenscheinlich durch ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zum Haus. Einen Tag zuvor kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Gerhard-Hauptmann-Hof. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Abend augenscheinlich durch ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zum Haus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02103 8986410 jederzeit entgegen.