Kriminalität in Hilden Zwei Einbrüche an Heiligabend

Schlimme Bescherung an Heiligabend: In Hilden wurden gleich zwei Einbrüche der Polizei angezeigt. So drangen Unbekannte am Nachmittag oder frühen Abend in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Dürerweg ein. Angaben zur Beute stehen noch aus. Persönliche Dokumente, eine Bankkarte und ein Sparbuch sind die Beute von Kriminellen, die in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Furtwänglerstraße einbrachen. Die Tat ereignete sich am frühen Abend.