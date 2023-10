Verkehr in Hilden Zwei beschädigte Autos durch Unfall mit Fahrerflucht

Ein grauer Opel Vectra, der an der Gerresheimer Straße in Hilden abgestellt war, ist durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Vorfall muss sich am 27. oder 28. Oktober ereignet haben. Der Halter hatte das Auto am Freitag gegen 12 Uhr in Höhe der Hausnummer 73 geparkt. Als er am folgenden Morgen zum Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden an der Motorhaube. Der Wagen war außerdem gegen einen dahinter stehenden Audi A4 geschoben worden, dessen Front durch die Kollision deformiert wurde. Der Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen mittleren vierstelligen Betrag.