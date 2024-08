Abenteuerspielplatz an der Richard-Wagner-Straße Springt die Arbeiterwohlfahrt als neue Betreiberin ab?

Hängt die Zukunft des Abenteuerspielplatzes nun doch wieder am seidenen Faden? Die Übernahme durch die Arbeiterwohlfahrt des Kreises Mettmann scheint aufgrund von ungeklärten Kosten nicht mehr sicher zu sein. Aus diesem Grund kommt der Rat der Stadt Hilden kurzfristig zu einer Sitzung zusammen. Diese findet am Mittwoch, 21. August, nicht wie gewohnt in der Stadthalle, sondern im Bürgertreff an der Lortzingstraße statt. Am Fritz-Gressard-Platz laufen die Vorbereitungen für den Tanznachmittag des Seniorenbeirates am folgenden Tag, sodass die Stadthalle nicht genutzt werden kann.