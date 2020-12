Potenzpräparate, Hustensäfte, Nasensprays : 7300 Medikamente-Packungen in Hilden sichergestellt

7300 Medikamente-Packungen in Hilden sichergestellt

Hilden Zollfahnder haben in den Geschäftsräumen einer Firma in Hilden rund 7300 Packungen Medikamente sichergestellt. Darunter waren verschreibungspflichtige deutsche Markenmedikamente, die für den chinesischen Markt bestimmt waren.

Es seien zum Teil verschreibungspflichtige deutsche Medikamente und zum Teil in Deutschland nicht zugelassene Mittel, teilte die Zollfahndung am Freitag mit. Demnach wurden die Räume des Geschäftsinhabers bereits Anfang Dezember durchsucht. Zum Großhandel mit Medikamenten besitze der Mann keine gültige Lizenz, hieß es. Eine Chinesin, die für den Mann gearbeitet haben soll, hielt sich nach Angaben der Zollfahnder illegal in Deutschland auf. Sie sei aufgrund der fehlenden Aufenthaltsgenehmigung festgenommen worden.