Großeinsatz in Hilden Zeugen melden Schussgeräusche – zwei Menschen verletzt

Kurz nach dem Vorfall hatten Besucher der Gastronomie am Fritz-Gressard-Platz in den Sozialen Medien berichtet, dass sie wegen des Einsatzes die Kneipen nicht mehr verlassen dürften. Andere warnten davor, in die Nähe des Fritz-Gressard-Platzes zu kommen. Die Polizei erklärte noch in der Nacht in einem Beitrag: „Bitte keine Panik verbreiten: Am Fritz-Gressard-Platz hat es heute Abend eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben. Einer davon soll auch geschossen haben – ob es sich um eine scharfe Waffe oder eine Gaspistole gehandelt hat, ist aber noch unklar. Es wurde aber niemand ernsthaft verletzt. Beide Beteiligte der Auseinandersetzung konnten auch schon festgenommen werden. Es besteht keinerlei Gefahr.“