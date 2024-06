Tier der Woche Fink Boris sucht Gesellschaft

Gleich drei Zebrafinken wurden im April gemeinsam im Tierheim abgegeben. Hahn Boris wurde von Bibi und Bernhard, die sich als Pärchen gefunden haben, gemobbt und lebt seitdem allein in einem der Käfige im Kleintierhaus. „Leider wissen wir nicht, wie alt der Hahn ist, dessen Federn, die ihn das Mobbing gekostet haben, gut nachwachsen. Doch was wir uns für ihn wünschen, das wissen wir genau: ein Weibchen oder besser noch eine Gruppe Zebrafinken, mit denen er in einer großen Voliere, gern auch mit einem Freiflug in einem neuen, dann Für-Immer-Zuhause zusammenleben kann“, so Nina Woyte, leitende Tierpflegerin im Kleintierhaus.