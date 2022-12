Advent in Hilden Wunschbaum in Sparkasse mit Seniorenwünschen

Einige Sterne wurden bereits am ersten Tag „gepflückt“, und auch das Team der Sparkasse wird sich wie in den beiden vergangenen Jahren an der Aktion beteiligen. Der Inner-Wheel-Club, das Hildener Seniorenbüro und auch die Mitarbeiter der Sparkasse hoffen, dass spätestens am 14. Dezember kein Stern mehr am Baum hängt, damit möglichst alle Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen können.