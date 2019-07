Musik in Hilden : Venenzentrum wird zur Jazzschule

Das Dozentenkonzert des „Vocaljazz“-Workshops 2018. Foto: Claudia Fischbacher

Hilden Die Workshops zu „Summerjazz“ und „Vocaljazz“ stehen wieder an. Künstler aus ganz Deutschland treffen sich zur musikalischen Fortbildung in der Capio Klinik. Höhepunkte werden die Abschluss- und Dozenten-Konzerte.

Normalerweise arbeiten in der hoch spezialisierte Fachklinik Experten für die Diagnose und Behandlung von Venenerkrankungen. Im Sommer liegt die Expertise in der Capio Klinik im Park jedoch woanders: Die Privatklinik schließt für die Patienten und öffnet ihre Pforten für Jazzkünstler. In zwei Workshops lehren elf Dozenten die über 60 Teilnehmer in ihren Künsten. Ein lebendiges Musikerlebnis in entspannter Atmosphäre versprechen die Jazzworkshops unter musikalischer Leitung von Axel Fischbacher.

Das Dozentenkonzert des „Summerjazz“ 2018 in Hilden. Foto: Claudia Fischbacher

„In Hilden haben wir eine einzigartige Jazzszene“, meint der 63-jährige Jazzgitarrist. Daher freue er sich, erneut in die „Jazzstadt“ einladen zu können. Die Workshops folgen einem alt bewährten System mit einigen Neuerungen, zum Beispiel der Lokalität. Der „Summerjazz“ findet zum zehnten Mal, aber erstmalig in der Capio Klinik statt. Die zunächst als Ersatz auserkorenen Räumlichkeiten für den „Vocaljazz“ hatten sich in den letzten Jahren als langfristige Lösung erwiesen.

Info Teilnehmer abends live auf der Bühne Während der Workshops, findet jeden Abend eine Session und freitags das Abschlusskonzert der Teilnehmer in der „Blue Note Bar“ statt. Der Eintritt ist frei. Als Ausnahmen gelten die Donnerstage. Am 25. Juli, findet das Dozentenkonzert des „Vocaljazz“ und 1. August, das des „Summerjazz“, jeweils um 20 Uhr, statt. Ein Ticket kostet 17 Euro. Das Kombiticket für beide Konzerte liegt bei 25 Euro.

„Die Workshops sind wie eine Begegnungsstätte“, erklärt Fischbacher. Primär ginge es um musikalische Weiterbildung. Allerdings sorge das bunt gemischte Teilnehmerfeld für ein besonderes Musikgeschehen. In den Workshops geben erfahrene Musiker als Dozenten ihr Können und Wissen weiter. Die Rezipienten haben dabei unterschiedliche Vorkenntnisse: Profi-Musiker, die ihr Wissen vertiefen wollen, nehmen genau so teil, wie Amateure, die angeleitet und in den Jazz eingeführt werden. Das mache den besonderen Charme, unterstreicht Fischbacher.

Beim „Summerjazz“ leiten sieben Dozenten jeweils ein Ensemble an und spielen zudem in diesem mit. Als Neuerung wird beim zehnten „Summerjazz“ ein besonderer Fokus auf die Komposition der Bands gelegt, in denen jeder von jedem etwas lernen soll. Damit die Gruppen zusammen gut funktionieren, wurde die Teilnehmerzahl zu den Vorjahren reduziert. 40 Musiker nehmen an dem Workshop teil. Die Anmeldefrist wurde bis auf Weiteres verlängert. Weitere vereinzelte Plätze können nur aufgefüllt werden, wenn das Instrument noch in das Ensemble passe, erklärt Organisatorin Astrid Krüger. Der Workshop startet am Montag, 29. Juli, und geht bis einschließlich Samstag, 3. August.

In der vorhergehenden Woche, findet der „Vocaljazz“-Workshop statt. Ab Montag, 22. Juli, geht es sechs Tage lang um „die aktive gesangliche Auseinandersetzung mit dem Jazz“. Vier Dozenten unterrichten im „Master Class“-Prinzip, jeweils Gruppen von sieben bis zehn Personen, die täglich wechseln. Nachmittags ergänzen Live-Bands die Arbeit. Aktuell nehmen 21 Sänger an dem Workshop teil – auch hier ist die Anmeldefrist für die noch freien Plätze verlängert worden.