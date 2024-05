Lesung in Stadtbibliothek Wolfgang Thome liest aus neuem Thriller vor

Der in Hilden lebende Schriftsteller Wolfgang Thome hat im vergangenen Jahr mit „Sintflut!“ ein neues Buch veröffentlicht. Am Freitag, 17. Mai, liest er ab 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek, Nove-Mesto-Platz 3, aus diesem Werk vor. In dem Thriller schildert Thome auf sehr drastische Weise, wie eine Gruppe Missbrauchsopfer auf Kinderschänder Jagd macht und diese schließlich zur Strecke bringt. Dabei heiligt für die Opfer der Zweck alle Mittel. Das Buchthema hat einen autobiografischen Hintergrund: Im Alter von zwölf Jahren sah sich Thome versuchten Übergriffen seines Großonkels ausgesetzt. „Dank eines gesunden Selbstbewusstseins“ habe er sich erfolgreich zur Wehr setzen können. Der 1956 in Düsseldorf geborene Vater zweier Kinder kam somit früh mit einem Thema in Berührung, das damals noch weitestgehend tabuisiert war. „Sintflut!“ möchte einen emotionalen Zugang zu dem Gegenstand herstellen. Laut eigener Aussage schreibt Thome „nicht für Literaturkritiker, sondern für die Menschen da draußen“. Er hat den Krimi gemeinsam mit einem Co-Autor, der anonym bleiben möchte, verfasst und im Books-on-Demand-Verlag veröffentlicht (Preis: 13 Euro). Es ist nach einer im Jahr 2007 erschienenen Autobiografie seine zweite Buchveröffentlichung. Der Besuch dieser Veranstaltung ist kostenlos; um eine Online-Anmeldung (hilden.de/bib-events) wird gebeten.