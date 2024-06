Tatort Hummelsterstraße Einbrecher entkommt der Polizei in Hilden

Durch die Wohnungstür drang ein Unbekannter am vergangenen Dienstag, 4. Juni, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hummelsterstraße in Hilden ein. Wie die Polizei berichtet, beging er die Tat gegen 12.30 Uhr. Ein Bewegungsmelder zeichnete den Einbruch auf. Die Wohnungsinhaberin alarmierte die Polizei.