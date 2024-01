Täter können entkommen Wohnungen im Hildener Osten Ziel von Einbrechern

In der Zeit zwischen 18 und 21.50 Uhr brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Clarenbachweg ein. Sie drangen über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Laut Polizei nahmen sie dabei Schmuck mit.