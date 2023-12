Rettungseinsatz in Hilden Wohnung nach Zimmerbrand unbewohnbar

25.12.2023 ++Hilden++ Ausgedehnter Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus am 1. Weihnachtsfeiertag - Wohnung unbewohnbar Die Feuerwehr Hilden wurde am Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages zu einem Wohnungsbrand, auf die Hoffeldstraße, alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es, in einer Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses, zu einem ausgedehnten Zimmerbrand gekommen war. Die Wohnung war bereits stark verraucht. Umgehend wurde der Löschangriff eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurden umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen, mit einem Hochleistungslüfter, durchgeführt. Verletzt wurde laut offiziellen Informationen niemand. Die Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit ca. 30 Kräften im Einsatz. Die Hoffeldstraße war, zwischen der Augustastraße und der Berliner Straße, gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. *** Local Caption *** 25.12.2023 ++Hilden++ Ausgedehnter Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus am 1. Weihnachtsfeiertag - Wohnung unbewohnbar Die Feuerwehr Hilden wurde am Nachmittag des 1. Weihnachtsfeiertages zu einem Wohnungsbrand, auf die Hoffeldstraße, alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es, in einer Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses, zu einem ausgedehnten Zimmerbrand gekommen war. Die Wohnung war bereits stark verraucht. Umgehend wurde der Löschangriff eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurden umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen, mit einem Hochleistungslüfter, durchgeführt. Verletzt wurde laut offiziellen Informationen niemand. Die Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit ca. 30 Kräften im Einsatz. Die Hoffeldstraße war, zwischen der Augustastraße und der Berliner Straße, gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Foto: Patrick Schüller