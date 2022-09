Konsequenzen in Hilden : Kleine Wochenmärkte stehen auf der Kippe

Ein Foto aus dem vergangenen Jahr: Während des Höhepunktes der Corona-Pandemie war die Anzahl der Marktbeschicker reduziert. Das Bild ähnelt der aktuellen Situation. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Märkte im Süden und Norden sind zwischenzeitlich ausgefallen, weil die Beschicker ausblieben, und auch der Hauptmarkt in der Innenstadt hat in den vergangenen Jahren mächtig Federn gelassen: Von ehemals mehr als 40 Händlern kommen heute an guten Tagen höchstens noch 15.